事後求助醫師經過治療才得到好轉，醫師葉宗勲表示，除了注意坐姿外，也要適時起身休息，避免造成「疫情線上學習症候群」。（員生醫院提供／吳建輝彰化傳真）

葉宗勲說，坐姿不良造成損傷，通常好發在年輕人身上，只要早期發現對症下藥矯正，都能獲得改善，也提醒家長在疫情期間，督促孩子課業之外，也要記得注意坐姿，並適度的休息。（員生醫院提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎疫情發生以來，改變人們許多生活習慣，彰化一名14歲的朱小弟，因為疫情在家遠距上課，每天超過10個小時待在電腦前，要命的是他習慣翹腳坐在電腦前，導致他右腳裸竟然無法抬起，呈現垂足狀態，事後求助醫師經過治療才得到好轉，醫師葉宗勲表示，除了注意坐姿外，也要適時起身休息，避免造成「疫情線上學習症候群」。

員生醫院經神經內科主任葉宗勲表示，當時14歲的朱小弟走進醫院時，右腳一跛一跛的，看起來相當痛苦，他說2周前發現右腳踝抬不起來，呈現垂足的狀態，一直都沒有好轉才趕緊尋求醫生的幫助，父母也很擔心甚至懷疑是不是中風。

葉宗勲說，經過診察初步臆斷，認為是「右腓神經」的問題，詢問朱小弟一天坐在電腦前多久，沒想到他說超過10個小時，接著詢問是不是坐姿不良有翹腳的習慣，他的爸爸馬上搭話，沒錯他的坐姿都習慣翹腳。

葉宗勲強調，自5月下旬以來，學生們都在家裡線上學習，而學生在校坐姿不良會有老師規勸，但在家不會，且學校固定上下課時間讓學生在外活動，在家中同樣沒有，長期窩在電腦前，翹腳導致腓骨骨頭受到壓迫，使得「腓神經」傳導失常。

葉宗勲說，所幸經過自療朱小弟的情形獲得改善，而坐姿不良造成損傷，通常好發在年輕人身上，只要早期發現對症下藥矯正，都能獲得改善，也提醒家長在疫情期間，督促孩子課業之外，也要記得注意坐姿，並適度的休息，避免「疫情線上學習症候群」出現。