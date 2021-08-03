新冠肺炎疫苗開放施打至今，網上流傳許多真假難辨的消息，兒科醫師唐子涵分享，最近一位阿伯來打疫苗，聽到打的是AZ，竟然問能否看疫苗的瓶子，因為聽說「會用AZ的瓶子裝高端的疫苗」，讓她聽到傻眼，也很想看看那些Line群組中瘋傳的假消息是有多誇張。
唐子涵昨天在臉書粉專發文表示，民眾打疫苗的問題千奇百怪，由於實在太常聽到，讓她也見怪不怪了。直到最近有個阿伯的提問，讓她聽了不可置信。先前一名阿伯來診間接種疫苗，在針打下去之前突然問說「醫師，我可以問一下我們打什麼疫苗嗎？」她聽了便回應說「AZ呀！現在診所打的都是AZ疫苗。」
唐子涵指出，這位阿伯聽到打的是AZ疫苗後，竟然問說「可以看一下瓶子嗎？聽說會用AZ的瓶子裝高端的疫苗？」讓她當場傻眼，但仍耐心解釋，「這批疫苗是從日本來的，你看外面都是日文字，日本人很嚴謹的，不會發生這種事」。
唐子涵感慨地說，聽到這位阿伯的疑慮，讓她真的很想看看那些Line群組中瘋傳的假消息有多誇張，也很慶幸自己家中的長輩都很明智，完全不會傳這種消息。
唐子涵也說，近日Delta變種病毒來勢洶洶，傳染力如水痘一般，一個人可以傳染給將近10個人，傳染期可能長達18天，美國當地一天暴增15萬例確診。只希望台灣這次可以守好邊境，一個都不要放進社區。最近降為二級警戒，街上人流車流恢復，提醒大家不要鬆懈了。
文章來源：唐子涵兒科醫師的吃貨日記
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。