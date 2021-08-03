新冠肺炎疫苗開放施打至今，網上流傳許多真假難辨的消息，兒科醫師唐子涵分享，最近一位阿伯來打疫苗，聽到打的是AZ，竟然問能否看疫苗的瓶子，因為聽說「會用AZ的瓶子裝高端的疫苗」，讓她聽到傻眼，也很想看看那些Line群組中瘋傳的假消息是有多誇張。

唐子涵昨天在臉書粉專發文表示，民眾打疫苗的問題千奇百怪，由於實在太常聽到，讓她也見怪不怪了。直到最近有個阿伯的提問，讓她聽了不可置信。先前一名阿伯來診間接種疫苗，在針打下去之前突然問說「醫師，我可以問一下我們打什麼疫苗嗎？」她聽了便回應說「AZ呀！現在診所打的都是AZ疫苗。」

唐子涵指出，這位阿伯聽到打的是AZ疫苗後，竟然問說「可以看一下瓶子嗎？聽說會用AZ的瓶子裝高端的疫苗？」讓她當場傻眼，但仍耐心解釋，「這批疫苗是從日本來的，你看外面都是日文字，日本人很嚴謹的，不會發生這種事」。

唐子涵感慨地說，聽到這位阿伯的疑慮，讓她真的很想看看那些Line群組中瘋傳的假消息有多誇張，也很慶幸自己家中的長輩都很明智，完全不會傳這種消息。

唐子涵也說，近日Delta變種病毒來勢洶洶，傳染力如水痘一般，一個人可以傳染給將近10個人，傳染期可能長達18天，美國當地一天暴增15萬例確診。只希望台灣這次可以守好邊境，一個都不要放進社區。最近降為二級警戒，街上人流車流恢復，提醒大家不要鬆懈了。