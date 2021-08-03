疫情警戒降二級，衛生福利部基隆醫院日間照顧中心重新啟動服務，院長林慶豐今天偕同副院長羅景全、秘書李玲美及社工室蔡聖華主任前往關心長者復健情形，長者們睽違2個月，終於能再與老朋友相聚，一同上課、活動，心情相當愉悅。

台灣步入高齡化社會，長期照顧需求人數同步上升，政府推動長照計畫及相關福利政策，衛生福利部基隆醫院配合政府政策，推動及接軌醫療與長照體系，於2019年設立日照中心，照顧大基隆地區失智、失能的高齡長者，提供日間照顧及失能認知復健等優質完善、親切體貼的照護服務。

但前陣子疫情嚴峻，基隆醫院為長者健康著想，日照中心暫停服務近2個月，直到近日警戒降級才重新開放，長者們紛紛回到中心活動，並與朋友相聚，開心不已。衛生福利部基隆醫院長林慶豐呼籲，長者們活動期間，仍要留意防疫措施，將口罩戴好，保持社交距離，保持個人良好衛生習慣。

林慶豐指出，日間照顧中心為長者打造安全且舒適的照護環境，期望能減輕家屬的照護壓力，並跨團隊結合、規畫服務，人員包括醫師、護理師、營養師、社工師及復健師等。

基隆醫院日照中心除提供全人照護與關懷，也設計多元活動與復健計畫，活化長者身心機能，減緩退化速度，更打造溫馨、舒適的環境，讓長者有「家」的感覺，目前照護24位失智、失能長者，最多可同時服務30位。