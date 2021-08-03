疫情警戒降至二級，台中市16家旅宿業者相繼推出促銷方案，除有憑疫苗接種紀錄卡最低享住宿3折，還有入住送戰斧牛排餐點及摩天輪搭乘券等眾多優惠方案。在確保防疫安全之前提下，台中市觀光旅遊局協助整合宣傳行銷，並輔導業者持續取得「安心旅宿」認證標章。

近日新冠肺炎疫情趨緩，全國疫情警戒起降至二級，觀旅局表示，適逢暑假及父親節，民眾出遊及訂餐意願提高，台中旅宿業者看中降級商機，相繼推出促銷優惠方案，只要出示疫苗接種紀錄卡，即可享客房免費升等、折扣或摩天輪搭乘券等超值優惠，最低折扣下殺3折。

此外，針對饕客，也有業者推出住宿送精緻餐點，包含1KG的戰斧牛排、義大利麵，或高級越光米餐盒等，盼能提高住房率，觀旅局將持續整合各大旅宿業促銷方案，協助宣傳行銷。

觀旅局說明，中市府秉持「防疫安全」為前提，以「穩健式解封」、「漸進式鬆綁」態度，除整合各大旅宿業促銷方案，將持續輔導業者取得「安心旅宿」認證標章，並督促業者加強落實防疫，提供旅客安全及優質住宿環境，更多旅宿業促銷方案及安心旅宿業者名單，可至「台中觀光旅遊網」查詢。