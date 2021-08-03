女星陳珮騏出道10多年，演出許多膾炙人口的本土劇，也演偶像劇、接電影，演技備受肯定，是公認的「台劇女神」，在公眾面前一直都展現出堅強正向心態的她，凌晨突發文分享暗黑思考，坦言她療癒自己的方式，是最殘忍的那一種。

女神陳珮騏是圈內公認的工作狂，但她曾整整休息2年才回歸，理由就是過去10多年來日以繼夜的工作，讓她健康亮紅燈，差點中風還急性肝炎，因此決定好好調養，而她最近則因接種疫苗而引發熱議，行前做足功課的她，很幸運沒發生什麼副作用，只有打針處有些紅腫熱痛，完全沒發生預期的不舒服，她因此讓將打疫苗的粉絲放寬心，「帶著良好的心情和態度打疫苗呦」，散發滿滿正能量。

事隔沒幾天，陳珮騏畫風大轉變，今凌晨時突然在臉書發文，問問大家習慣用怎樣的方式療癒自己？她表示自己喜歡的，是「最殘忍的那種」，隨著暗黑文，附上了一張妖豔自拍照，穿了一身黑，任頭髮披散在額前，畫上酒紅色的唇彩，帶著黑魔女般的神秘感。

陳珮騏透露她面對傷口的方式，「將傷口重新耙(扒)開，細細觀看它還能流出多少血、傷口還有多深，挑出底部還殘留的膿液然後再上藥等它默默重新癒合」，最後傷口成了一到傷疤，「在我身上成為另一個美麗又獨特的印記」，她說這是自己的「暗黑正面思考」，是深夜時分，寧靜獨處時，最適合的療程。