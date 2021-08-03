2020東京奧運我國運動員表現優異，截至目前已累積2金4銀4銅，不過，根據現行國民體育法，運動員惟有在獲得獎牌後才能得到國家給予的獎勵，平時訓練經費除了尋求贊助僅能自行籌措，因此，跨黨派立委今提出國民體育法第21條之1修正草案，明定經選拔為國家代表隊選手者，中央主管機關應按月發給生活津貼，金額建議依據勞動部去年度公布薪資中位數約43000元，保障選手基本收入。

本屆東京奧運，我國代表團表現亮眼，創下歷屆奧運獎牌數紀錄，不僅帳面講面數，不少項目雖然未獲獎牌，仍創下我國參加歷屆奧運以來紀錄，因此，選手培訓及待遇受到關注。

時代力量立委王婉諭指出，我國奧運獎金是世界第三高，但高額的獎金就能解決體育界遇到的困境嗎？除奪牌選手外，許多默默苦練的選手沒被關注，政府不該以奪牌與否當為標的，平時培育、訓練選手時就應該給於協助，讓選手在訓練期間能夠有基本收入，無後顧之憂專注投入集訓。

民眾黨立委賴香伶也說，相較外國選手待遇，我國選手顯然有很大進步空間，特別是選手平日訓練，可能僅能仰賴家庭支應或打工兼職，有必要透過修法提供取得國手資格的選手，每月固定基本收入。

國民黨立委鄭天財說，國手為備戰奧運，花費許多心力反覆訓練，甚至有選手在備戰時不慎受傷，後續養傷、復健之路艱辛，因此，不論國手是否在奧運賽事得獎，均應提供基本收入保障。

賴香伶已提出《國民體育法》增訂第二十二條之一條文草案，並獲得王婉諭、鄭天財等人連署支持，草案明定經選拔為國家代表隊選手者，中央主管機關應按月發給生活津貼，給付期間以四年為限。但經選拔為不同國際運動賽會的國家代表隊選手者，僅得擇一生活津貼最高的資格領取，生活津貼應依照勞動部發布的經常性薪資總平均數。