新莊派出所外側的圍籬，由新莊區公所彩繪方式畫上卡通波麗士，外牆繽紛亮麗（戴上容攝）

新莊派出所臨時廳舍搬遷至新莊區中正路1-1號(IKEA旁邊)，「新莊派出所臨時廳舍啟用典禮」3日上午10時開始，新北市議員黃林玲玲、蔡健棠與蔣根煌、何淑峰服務處，與在地警友會等人到場共襄盛舉。（戴上容攝）

新北市新莊分局新莊派出所原坐落於新莊老街，前後有100多年歷史，近期因配合都市更新計畫案，暫搬遷至新莊區中正路1-1號，3日新莊派出所臨時廳啟用，分局長林温柔表示，派出所經重新裝修、外牆彩繪為藍、黃相間，藍色代表人民的信任，黃色警察的智慧。

新北市政府今年6月4日實施新莊廟街周圍公辦都更，更新面積單位為7530.8㎡，全案預計今年下半年度開始動工， 2024年完工，更新後預計興建2棟地上27、33層、地下5層鋼骨鋼筋混凝土造建物，更新後除有店舖及住宅外，更保有新莊派出所、武德殿及增設文化性服務設施。

新莊派出所臨時廳舍搬遷至新莊區中正路1-1號(IKEA旁邊)，「新莊派出所臨時廳舍啟用典禮」3日上午10時開始，新北市議員黃林玲玲、蔡健棠與蔣根煌、何淑峰服務處，與在地警友會等人到場共襄盛舉。

新莊分局長林温柔表示， 新莊派出所臨時廳舍新址位在新莊著名連鎖居家用品大型賣場旁，廳舍水泥外牆呼應在地地標特色，以鮮明黃及海軍藍為主軸，搭配大型橫幅掛布，以實際在新莊派出所任職服務的警察同仁為主角，彰顯守護治安的決心和意象。

廳舍每層樓面積約90坪，總面積約270坪，並有150坪的停車空間（可停放汽車13部、機車60部），共有2個單位進駐，一樓東側為新莊派出所辦公廳舍、西側為新莊交通分隊北新莊車禍處理小組辦公室，二樓為員警寢室區，三樓則規畫為交誼廳。

值得一提的是，派出所外側的圍籬，由新莊區公所彩繪方式畫上卡通波麗士，外牆繽紛亮麗，不同於以往公部門的嚴肅感，而呈現出活潑親切的氛圍，在地的里民紛紛表示令人耳目一新。林温柔指出，派出所外牆彩繪為藍、黃相間，藍色代表人民的信任，黃色警察的智慧。

林温柔指出，中繼辦公室揭牌儀式配合防疫政策，以精簡方式辦理，新莊所的搬遷歷經多時終於塵埃落定，搬遷過程中非常感謝地方人士關心和協助，才能順利啟用，雖然辦公廳舍搬家，但是治安的維護保證沒有空窗，服務也絕不打烊。