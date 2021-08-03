一份最新「縣市長施政滿意度調查」結果顯示，台中市8大施政面向淨滿意度持續提升，「經濟與就業」指標淨滿意度進步幅度最大，高達53.7％；依環保署空品監測站統計，台中市今年第二季PM2.5平均值13.6微克，相較於今年第一季降12.6微克，市府盧秀燕3日在線上市政會議感謝市民支持與配合，強調市府會繼續守護市民，維護城市的空氣品質。

盧秀燕說，從《遠見雜誌》最新「縣市長施政滿意度調查」顯示，台中市8大施政面向淨滿意度比去年增加2％，進步幅度領先全台，特別感謝市民朋友的付出。

其中6大面向比去年進步許多，包括教育、道路與交通、消防與公共安全、醫療、衛生、觀光、休閒以及經濟與就業，「經濟與就業」指標淨滿意度進步最大，比去年成長5.6％，達53.7％。

盧秀燕表示，經濟部今年4至6月第二季經濟指標也出爐，台中獲得六都第一指標共有7項，包括公司登記家數成長數、公司登記資本額成長率、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數、新登記工廠家數、特定工廠與納管通過件數、投資台灣三大方案家數，公司登記家數成長數、商業登記家數成長數、商業登記資本額成長數更是蟬聯五季，高居六都第一。

行政院環保署空品監測站統計，台中市今年第二季PM2.5平均值13.6微克／立方公尺，相較於第一季26.2微克／立方公尺，降低12.6微克／立方公尺。

盧秀燕強調，同時優於全國平均值降低幅度11.8微克／立方公尺，台中市秉持的「先公後私、先大後小」原則，讓空氣品質正逐步改善，市府持續加油，注意空氣品質，守護市民的健康。