網紅「國民女友」祈錦鈅，日前疑似與友人到南投霧社水庫遊玩，一群人不僅沒戴口照唱歌，甚至還跳下水游泳，照片及影片被網友PO到網路上後，成為防疫破口的行徑遭網友怒斥，對此，她除了親自還原事件始末之外，更表示將到南投縣霧社派出所說明。

祈錦鈅友人IG限動PO出一群人到南投霧社水庫戲水，祈錦鈅被拍到不僅在旁拿手機錄影，還跳入霧社水庫游泳，此外，一群人更聚在船屋內唱歌，全程都沒有戴口罩，明顯違反防疫規定，根據《ETtoday星光雲》報導，祈錦鈅解釋當天是和合作的攝影師朋友去勘景，一起跳水的是參與此次拍攝的教練朋友，主要想確定水下狀況是否能夠拍攝，但下水後發現水況不行，才在建議下趕緊上岸，更強調坐船是要被送回船屋，並非是要遊湖。

祈錦鈅與朋友到霧社水庫遊玩，被抓包未戴口罩。(圖／翻攝自Dcard)

祈錦鈅表示吃飯的照片，是下水前船屋屋主所款待，當時剛好遇到前來躲雨的原住民朋友，就邊吃東西邊聽他們唱歌，由於氣氛熱絡，讓所有人都拿起手機拍攝，才會造成外界誤解，更強調只有吃飯時才把口罩拿掉，對於被人向警方檢舉，她無奈表示這兩天會去南投縣霧社派出所說明。

此外，可以看到一名穿著印有「南投林區管理處」字樣上衣的男性入鏡，被質疑懷疑林管處的公務員也涉入其中，根據《三立新聞》報導，南投林管處坦承，照片中的男子是職員，不過地點並非南投林管處管轄，加上該男當天休假，到該處是幫親戚查看竹筏鬆脫情形，也有規勸祈錦鈅勿在此處游泳，至於會脫下口罩，是因為當天下雨口罩濕透的緣故。