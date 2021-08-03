台中高工冷凍空調科主任沈志秋開創全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中高工冷凍空調科主任沈志秋開創全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中高工冷凍空調科主任沈志秋開創全國唯一「1＋3＋4契合式冷凍空調產學專班」，從國中技藝班、高工產學專班到勤益科技大學產學攜手專班，合組策略聯盟，推行8年一貫冷凍空調人才培育。教育局長楊振昇恭賀沈主任榮獲「師鐸獎」，期許懷抱熱誠培育技職幼苗。

台中高工結合勤益科技大學，以及崇倫、太平、向上、光榮、成功、四育、神圳等7所國中成立「1＋3＋4冷凍空調產學專班」。

沈志秋說明，「1」是國中三年級的國中技藝班，「3」是台中高工的技能養成，其中前2年在日校學習技術，第3年到合作廠商處就業，接著透過甄選進入勤益科技大學完成「4」年學業，這樣的8年一貫冷凍空調技能養成是全國首創，為產業升級提供所需要的冷凍空調人才。

沈志秋表示，冷凍空調業提供民生及產業所需環境，包括溫度、濕度、清淨度、氣流、壓力的調整，滿足人們居住舒適、物料與成品的運送、儲存、加工等環境需求。

此外，半導體廠及精密機械業的恆溫恆濕潔淨室、生醫產業的無菌無塵潔淨室、醫院的正負壓隔離病房、植物工廠、蕈類栽培庫、蘭花栽培溫室、疫苗保存、禽畜的屠宰、肉品保存等，也在在顯示冷凍空調的重要應用。

沈志秋強調，冷凍空調隨著社會進步、產業升級，越來越有發展潛力，只有先學動手做，未來才能做設計、監造工作，從教育的角度看冷凍空調業，不是一條平坦的路，卻是一條有未來的路。