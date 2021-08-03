德國今年7月發生洪災侵襲西部城鎮造成至少180人罹難。檢方今天表示，他們已剪報分案，研究當中是否涉及有關單位瀆職釀禍。
德國之聲（DW）報導，洪災死傷慘重讓人們質疑有關當局事前是否充分向災區居民示警。
德國的檢察署發表聲明指出，他們正研究是否要對「恐因沒能或太晚警告、疏散群眾所衍生的過失殺人及過失傷害」展開初步調查。相關證據包含警方就小鎮辛齊希（Sinzig）一所照護機構12人死亡的報告，以及洪災相關新聞報導。
中央與地方官員挨轟事前未對受創最深的幾個災區提供充分警報。
德國內政部長席賀佛（Horst Seehofer）表示「完全無法想像，應對這類災變要靠集中發號施令」，認為邦層級的地方當局應負起責任；德國氣象局也為自身的危機管理辯護，稱地方當局沒傳達氣象局的洪災警示。
部分邦層級的官員雖坦承這次洪災的應變可以做得更好，但也堅稱他們已盡力。
根據警方最新的傷亡統計數字，洪災造成德國萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）134人罹難、59人失蹤，北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）至少47死；比利時則有41人罹難。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1100803
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