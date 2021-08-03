下半年進入傳統旺季，且新產能陸續開出，石英元件廠晶技(3042)預估，下半年業績會比上半年好，日系外資看好晶技前景，預期晶技今年獲利可望近一個資本額，重申「買進」評等，目標價亦由130元調高至146元。

5G手機、WiFi 6及車用等新興應用高度成長，驅動石英元件小型化、高頻及寬溫化趨勢，晶技挾技術優勢，成為高階石英元件需求起飛受惠者，業績也自去年一路好到今年；晶技自結6月合併營收為13.15億元，年成長61.4%，營業淨利為2.98億元，年成長184.7%，稅前盈餘為3.38億元，年成長207.1%，單月每股稅前盈餘為1.09元，累計前6月合併營收為76.51億元，年成長63.7%，營業淨利為17.36億元，年成長174.7%，稅前盈餘為18.19億元，年成長168.7%，每股稅前盈餘為5.87元。

為因應客戶需求，晶技自去年加速啟動擴產，預計今年7月到8月將增加月產能30KK，加上下半年到位的新設備，年底將再增加月產能30KK，總計今年晶技將增加月產能60KK，年底時月產能將達470KK。

日系外資最新報告指出，在新款iPhone拉貨、新產能開出，以及價格持續向上趨勢下，預估晶技第3季營收可年增24%，毛利率可望較第2季36.6%攀升至37.8%，單季每股盈餘約2.5元；受惠5G、WiFi6、物聯網、ADAS、電動車等需求，晶技今年營收可望年增38%，獲利有機會倍增，預估全年每股盈餘將上看9.7元，接近一個股本；重申「買進」評等，目標價由130元調高至146元，激勵晶技今天盤中股價走高。