柳姓女子自製的點心檸檬塔。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

一名長髮女子於8月2日傍晚5時許在左營警分局博愛四路派出所外徘徊不前，員警上前詢問是否需要協助，原來，這名30柳姓女子是來「勞警」的，她帶了20個自製的點心檸檬塔給警員。

柳姓女子將手提紙袋交給員警，並表示內容物是她製作的20個手工檸檬塔，自從疫情開始延燒後，警察除了維護社會治安外，又必須肩負防疫工作，相當辛苦。

這些檸檬塔不只美味，每個愛心檸檬塔上頭都有柳女親手寫的加油字條：「謝謝你們的保護，我們一起守護台灣。」這令警員很感動，表示會繼續面對各項治安、防疫挑戰。