日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，東奧相關人士新增18例COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中1例是住在選手村的希臘水上芭蕾選手。

日本放送協會（NHK）報導，除了希臘選手外，這18例中，還有奧運相關人士5例、媒體與志工各1例，以及委託業者10例。

組委會從7月1日起每日公布確診病例，截至今天共累計294例。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100803