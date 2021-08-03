東奧新增18例確診 1人為希臘水上芭蕾選手 14:042021/08/03 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 東奧相關人士新增18例COVID-19確診病例（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本東京奧運暨帕運組織委員會今天表示，東奧相關人士新增18例COVID-19 （2019冠狀病毒疾病）確診病例，其中1例是住在選手村的希臘水上芭蕾選手。 日本放送協會（NHK）報導，除了希臘選手外，這18例中，還有奧運相關人士5例、媒體與志工各1例，以及委託業者10例。 組委會從7月1日起每日公布確診病例，截至今天共累計294例。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100803 也許您會感興趣 其他人正在看 國際熱門新聞 東奧》為何這麼多奧運金牌得主要賣掉獎牌？悲慘原因曝光 - 國際 東奧》暖到小戴暴哭 印度一姐辛度光榮歸國「超甜」行程曝光 莫迪挨轟 - 國際 東奧》選手熱到癱一排慘況曝光 日本挨轟欺騙大眾 - 國際 美國疫情大反彈 民眾最不爽這類人 - 國際 美澳與中國交惡 普丁盼俄鐵路運輸成新賣點 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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