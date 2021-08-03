大陸江蘇《揚州晚報》報導，8月2日0-24時大陸新冠肺炎疫情最嚴重的揚州市，新增本土新冠肺炎確診病例40例，其中2例為重症型病例，今起對主城區所有社區，已實施封閉管理。

據指出，揚州市基本完成主城區第二輪大規模核酸檢測。截至8月2日24時，主城區共完成採樣149.84萬人，基本完成第二輪大規模核酸檢測任務。

3日上午揚州市疫情防控新聞發布會，揚州市衛健委副主任王勁松通報，揚州市的最新防控情況：2日0-24時，揚州市新增本土新冠肺炎確診病例40例（輕型19例，普通型21例），全市累計報告本土確診病例94例（輕型31例，普通型61例、重型2例），本土無症狀感染者2例。

據指出，揚州市現有高風險地區1個，中風險地區29個。通過對病例流行病學調查，已排查出密切接觸者和次密接3235人，均已按照有關規定進行甄別管理。

針對增加的確診病例（無症狀感染者），利用病例關鍵資訊登記表，揚州市快速完成關鍵資訊登記和軌跡初步排查，盡快隔離高危人群。組建包括大陸國家和省級專家專業技術力量、市級流調專班力量和各類社會力量，深入細緻開展流調和排查，力爭找全密切接觸者和次密接。

揚州市現嚴格實施健康碼管理。對7月21日以來涉及市區重點區域和高風險場所的人員，蘇康碼為「黃碼」「紅碼」的進行嚴格管理。

同時，升級封空管理措施，自8月3日零時起，對主城區（邗江區、廣陵區、經濟技術開發區、生態科技新城、蜀岡-瘦西湖風景名勝區）除封閉社區（自然村）外的所有社區（自然村）實施封閉管理，繼續實施主城區進出通道嚴格管控、與外省市接壤道路設置卡點等措施，嚴防疫情擴散和蔓延。