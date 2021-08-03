氣候變遷日益嚴重，桃園區農業改良場3日指出，因應2021年水情不佳停灌，北部首次進行大面積春作大豆栽培約50公頃，並將農田寬畦自50公分拓寬至150公分以利保水功能，農改場強調，7月中收穫量相較過去傳統模式提升約3成，成果顯著。

近年氣候變遷狀況明顯，2021年出國內更適逢乾旱水情不佳，桃園區農改場3日指出，因適逢乾旱，部分地區停灌，為提供農民農田休耕外的耕作選擇，今年北部首次進行大面積約50公頃春作大豆調整耕作模式的測試及示範，農改場指出，栽培品種為環境適應性佳的高雄選10號黃豆，7月已完成機械收穫。

在田間設計安排上，為更有效種植春作大豆，農改會指出，桃園市新屋區農田在過去傳統上多以50公分的窄畦模式種植，以增加田間的排水，但2021年春作考量氣候乾旱且部分區域停灌，農改會嘗試調整農田改為保水性較好的寬150公分寬畦模式栽培，以比較2模式栽培的差異。

關於北部首次春作大豆栽培的策是，農改場指出，2月25日於桃園市新屋區播種後，已於7月15日收穫，在栽培過程無灌溉的情況下，每公頃產量自過去的830公斤提高至1100公斤，產量提升約3成2，農改會表示，顯見在乾旱環境下，以寬畦模式栽培確可提高產量，且停灌時期轉作春作大豆確有可行性。

農改會也補充，過去北部地區春作因氣候較潮濕，耐旱但不耐濕的大豆難以種植，但近年氣候變遷狀況明顯，才於今年首度嘗試以環境適應性佳、耐旱且具市場需求的高雄選10號黃豆進行大規模春作栽培，農改會指出，經過這次測試成果顯著，許多農民表示未來如遇停灌有意願進行大豆春作的栽培。