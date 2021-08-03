莊智淵、陳建安。（路透）

東京奧運桌球男子團體8強賽，中華隊碰上德國隊爭奪4強門票，力拚隊史最佳成績，第1點雙打中華隊推出莊智淵／陳建安，以1比3不敵對手，先讓出首點。

2008年北京奧運取消男、女雙打，改成團體賽進入奧運項目，過去男團2次參賽都無緣獎牌，最佳成績是2008年的第7名，去年里約奧運更是止步16強。

這次在奧運「五朝元老」莊智淵領軍下，搭配「桌球神童」林昀儒、陳建安，中華隊在16強以直落3點拍落克羅埃西亞，挺進8強。

今天8強中華隊排點也出爐，第1點雙打由莊智淵／陳建安出戰德國法蘭西斯卡（Patrick Franziska）／波爾（Timo Boll），中華隊以0比11、11比6、6比11、10比12讓出，先讓出首點。

第2點單打則是由林昀儒對上奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov），除了要幫中華隊搶點外，也要報在男單4強大戰7局敗給奧恰洛夫的仇。

第3點由陳建安迎戰波爾，第4點再推出林昀儒面對法蘭西斯卡，最後一點則是由莊智淵力抗奧恰洛夫。