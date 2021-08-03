彰化縣彰化市一名張姓男子，在臉書張貼救護車停在路旁的照片，並留言「不要跟我說是隔離」、「各位該搬家了」等暗示性留言，有散播不實疫情消息嫌疑，遭檢警逮捕調查，訊後遭法官依涉犯散播不實疫情罪，處罰鍰1萬元。

判決書指出，張男去年3月24日凌晨2點的時候，未經向防疫主觀機關查證內容是否屬實，即基於散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言，即不實訊息之犯意，用臉書暱稱「張傑」的帳號，張貼救護車停在路邊的照片，並註以「幹X娘距離我家100公尺」等語。

張男張貼救護車的車片，並在內文寫下「別鬧了威」、「各位該搬家了」、「代誌大條阿」等不實訊息，讓民眾心身恐懼，足生損害於多數民眾接受有關上開傳染病疫情訊息的正確性，事後鹿港分局警方主動介入偵辦。

法官審酌，認為張男未經查證就在社群軟體中散播有關新冠肺炎的不實訊息，引起他人恐慌實屬不該，考量被告犯後坦承犯行，並在刪除貼文後另發文澄清，犯後態度尚佳，依涉犯散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之不實訊息最，處１萬元罰金，如易服勞役以1000元折算一天，可上訴。