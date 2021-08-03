睽違兩年，曾文水庫3日再洩洪，中午12點先開啟中間閘門放水。(劉秀芬攝)

睽違兩年，曾文水庫3日再洩洪，中午12點水利署南區水資源局開啟溢洪道閘門，以每秒350立方公尺水量放水，不少民眾前往觀景台觀賞洩洪壯觀，看著庫水宣洩而下激起水花，大叫好壯觀。

南水局局長連上堯今天中午也到水庫坐鎮指揮，他表示，由於氣象局預報在海南島附近有低氣壓形成，可能會往台灣海峽過來，會把西南季風水氣帶上來，為了增加滯洪空間，南水局決定中午開啟溢洪道，以每秒350立方公尺水量放水，至1點時會再加300立方公尺，2點時調至每秒950立方公尺。

今天不少遊客專程到曾文水庫欣賞洩洪，有林姓遊客一家早上看到新聞預告後，開車從台南趕來觀看，直說好壯觀。也有住玉井的媽媽帶小孩來，小朋友說，每次洩洪都會來看。

連上堯說，此次放水量會視上游集水區水量、下游曾文溪河道，及周邊鄉鎮積淹水狀況調整放，預計水庫水位降226公尺時，關掉溢洪道閘門，轉為發電放水。

此外，南水局此次史無前例特別安排洩洪直播。連上堯表示，距離2019年8月 15日洩洪已將近兩年，由於現在媒體發達、直播興盛，南水局2天觀察到近日可能即將洩洪，因此也決定安排直播，讓全國民眾了解曾文水庫現在水情良好。