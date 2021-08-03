受疫情影響，全國各級學校自5月19日停課，為補貼停課期間所造成學校廚工及團膳業者的損失，桃園市教育局向中央爭取補助經費，獲1470萬4455元可補貼學校172名廚工薪資、補償22家團膳業者食材成本。

教育局指出，公辦公營自設廚房學校廚工有172名，補貼其5、6、7共3個月的薪資，每人以4萬元為上限，總計561萬1464元。另外，因團膳業者都已事先準備好午餐食材，造成業者食材損失，這次補償22家團膳業者食材成本共909萬2991元，讓廠商暫時減輕營運壓力。

平鎮區大型午餐學校的營養師直呼，「當初突然接到停課通知，學校措手不及」，由於午餐經費是向學生收取，停課也須辦理午餐退費，校方除要處理停餐事宜，也需考量廚工的生計，原本與廚工協調採輪值到校工作方式給予6成薪資。

該營養師表示，教育部頒布紓困4.0方案補助廚工薪資方案，對學校來說是及時雨，該校廚工8人共補助29萬6000元，讓校方既不用擔心廚工生計萌生的離職問題，也減輕廚工的經濟壓力。

廚工阿珠說，疫情停課期間採輪值上班，每次看著日曆上寥寥無幾的上班天數，收入減少的狀態下生活支出卻沒有減少，直呼「壓力真的很大！」。

廚工阿珍家中有1名領有身障手冊的孩子，身為媽媽付出比別人多的心血及時間陪伴，經濟壓力也比一般的家庭大，當學校通知停課期間會支付全薪，一直跟學校及營養師道謝，直說這筆補助真的來的很及時。