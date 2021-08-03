勤美(1532)下半年兩大事業展望樂觀，其中，金屬成型事業可望受惠鑄件需求成長且報價調漲，加上營建入帳高峰將至，下半年營運動能可望回升，整體獲利可望比上半年明顯成長。

勤美第二季自結合併營收32.7億元，季減10.5%，主要是受到本土疫情升溫影響旗下營建事業的交屋進度，加上受制車用晶片供應吃緊，車用鑄件出貨未能較上季持續放大；由於營建入帳較少，加上鑄件產能利用率下滑與原物料上揚，法人對勤美第二季獲利看法較謹慎，

不過，下半年隨著鑄件報價將調漲，且在大陸推動環保政策帶動下，將有利集團在全球市占率進一步提升；加上旗下已完銷的兩建案將於今年第三、四季開始交屋認列營收及獲利，可望挹注第三季起營運回溫。

勤美第二季營收雖較第一季回落，上半年合併營收69.25億元，仍年增47.54%，主要是公司的兩大營運重心，鑄件與營建今年表現都較去年更好，其中，鑄件上半年合併營收已突破60億元，推估勤美今年鑄件營收貢獻可望大幅超越去年的100億元，下半年隨著報價調漲，毛利率也可望改善。

營建方面，勤美下半年預計認列勤耕延吉與璞真仰睦，兩案總銷超過50億元，以此估算，勤美今年營建收入將較去年的26億元翻倍。

勤美第一季營收36.09億元，毛利率23.62%，單季EPS為0.46元，比去年同期的虧損好轉。下半年兩大事業同步增溫助益下，全年營收及獲利均可望比去年明顯成長。