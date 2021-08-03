健身器材關鍵零組件供應商祺驊(1593)今日除息，每股配息3.584元，開盤參考價為108.5元，受惠健身產業景氣回溫，手中訂單滿滿，營運可望繳出佳績，不過，今日空方略勝一籌，尾盤跌幅在2%以上，呈現貼息的窘境。

歐美地區疫苗施打率漸增，疫情已經趨緩，健身產業正面樂觀，祺驊5月營收為歷史次高，6月營收也在1億元以上，第2季可望受惠漲價效應顯現，毛利率將較首季增加，第3季為傳統旺季，手中訂單滿滿，法人看好營運將較第2季更上一層樓。

祺驊今年5月完成新擴產線，先採一班制，若是產能全開產能將提高1/3。6月也斥資3.35億元在新竹縣湖口鄉購廠，8月前可望完成整修，將在明年初投產。

目前看來，家用健身器材與輕商用健身器材產品終端銷售仍受到市場歡迎，市場需求仍樂觀，法人對祺驊下半年營收成長樂觀以待，由於價格開始反映成本調漲，預估毛利率將回升，也有利今年獲利表現。