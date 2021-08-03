時下許多男女都想透過相親找到理想的另一半，但如果挑選對象的條件過高，即使不斷相親，也是找不到適合的人選。就有一名女網友苦惱發文表示，與前男友分手後，已經單身3年多，期間一直在找對象，甚至透過婚姻介紹所安排相親，但就是找不到理想的對象，於是發文問網友是否自己開的條件太高？此文引起網友熱議，有人看了她的「擇偶5條件」後狂酸：「根本是想當少奶奶」、「在找二富代」、「富二代要找也是找比妳年輕、漂亮的女孩子」。

這名女網友在「Dcard」發文表示，自己今年30歲，月薪4萬多，身高體重160公分，體重50公斤，長相中等，3年前與月薪超過10萬的前男友分手後，在聯誼、網路交友都找不到對象，花錢透過婚姻介紹所相親也是沒結果，於是問網友「是不是我的擇偶條件有問題？」。

原PO文中曬出她的「擇偶5條件」，包括「外表不用太帥」、「身高不能低於170公分」、「中等身材」、「月薪10萬以上，工程師佳」、「要有車有房」。她表示，用這些條件去尋找新對象，不但處處碰壁，相親的對象多是年紀40歲左右的人，有人還要求是處女。

網友看到貼文認為，前3個條件還可以接受，但符合最後2個條件的人除非是富二代「妳可能把有車有房想得太容易了」、「你在挑別人，別人也在挑你，不要認為男生就是要有房有車有錢，女生就不用，我看你只想結婚當少奶奶」、「這樣的條件真是看不下去了，我不行」。

因此有網友建議原PO應該降低標：「妳的條件真的太高了，加上妳說自己相貌普通，有錢的男生也會挑比妳年輕漂亮的好嗎，如果不降低標準，妳可能會找不到優質台男」。