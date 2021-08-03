中華隊選手參加今年東京奧運大放異彩，屢創奪牌佳績，高雄市、台中市和桃園市紛紛喊出獎金加碼，台南市今年有舉重方莞靈、陳柏任分別拿下第4名、第5名，原本第4名獎勵獎金是5萬元，第5名是3萬元，台南市政府體育處正評估獎金加碼，但加碼到多少？金額還沒有出爐，至於奪桌球混雙銅牌的鄭怡靜雖設籍台北市，也一併評估獎勵事宜。

桃園市昨天宣布，設籍在桃園的鞍馬銀牌李智凱及射箭團體賽銀牌的魏均珩，市政府加碼各頒發150萬元。台中市今天也提高提高奧運金牌激勵金至300萬元、銀牌獎金至200萬元、銅牌獎金至100萬元。高雄市也宣布，高雄子弟奧運奪牌獎金確定加碼，戴資穎可拿到84萬元獎助金，射擊選手吳佳穎也可拿到20萬元。

台南市體育處長林義順表示，已經在研議獎勵金加碼的細節，台南市依現行選手參加國際競賽績優獎助，金牌獎金為30萬元、銀牌為20萬元，銅牌10萬元、第四名5萬元，今年有舉重方莞靈拿下第4名，陳柏任第5名，正評估加碼中。另外，拿下桌球混雙銅牌的歸仁子弟鄭怡靜，則因戶籍在台北市，但她也是台南人，體育處強調，研議加碼時也會一併評估。