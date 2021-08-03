政府規定莫德納疫苗第2劑的接種對象為已接種完第1劑莫德納疫苗且需間隔28天，現需接種第2劑的第一至三類對象及孕婦，11000劑於3日開放網路預約，約滿為止。
桃園市衛生局表示，3日早上10點開放網路登記，針對已接種完第1劑莫德納疫苗且需間隔28天，現需接種第2劑的第一至三類對象及孕婦。
衛生局統計，扣除已接種第2劑者，預估第一至三類對象及孕婦約有11000人，3日早上10點開放網路預約，額滿截止，呼籲民眾踴躍登記施打。桃園衛生所表示，所內湧入許多詢問電話，不過網路預約仍有名額，民眾不必太過擔憂。
衛生局指出，第一至三類對象由桃園11家責任醫院、13家衛生所負責施打；孕婦則由11家專責醫院、3家婦幼醫院，包括中壢區宏其醫院、平鎮區宋俊宏醫院、平鎮區秉坤醫院有開設孕婦接種專責門診。
衛生局也提醒民眾，莫德納疫苗第2劑門診接種時間為8月4日上午8點30分至11點30分，11點前可報到；下午1點30分至4點的門診，需於下午3點30分前報到，皆需攜帶身分證、健保卡、第2劑的接種紀錄卡及相關證明文件。
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