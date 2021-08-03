效力NBA獨行俠隊的斯洛維尼亞籃球明星東契奇（Luka Doncic）今天透過全能身手幫助國家打進東京奧運男籃4強，只差兩場比賽就能拿下首面金牌，對於這位好手，斯洛維尼亞男籃隊總教練塞庫利奇（Aleksander Sekulic）說：「讓東契奇上場就試盡可能利用他，讓他發揮他的魔法。」

湖人隊球星詹姆斯（LeBron James）曾誇東契奇就像「魔術」強生（Magic Johnson），塞庫利奇今天也用「魔術」強生來形容東契奇為球隊帶來的幫助，「東契奇加入球隊就是要幫助我們邁向勝利，讓他上場我也會盡可能善用他、給他空間發揮，他可以看到或找到解決場上問題的方法，就讓他發揮他的魔法，他對教練來說是很好帶的球員。」

祖蘭卓拉吉奇則說，東契奇是球隊領袖，但這支斯洛維尼亞男籃隊擁有很多武器。每個人都知道為了勝利要如何幫助球隊。

斯洛維尼亞男籃首度打進奧運就晉級到4強，而且本屆奧運還沒輸過，東契奇回應：「真的很不可思議，我們成了世界上最好的4隊之一，寫下隊史新猷，我也希望可以再拿2勝獲得金牌，但前面等著我們的對手也很強悍，比賽肯定不好打，但我們沒什麼好輸的，準備好面對最後兩關挑戰了。」