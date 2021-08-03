牙買加女飛人謝芮卡(JACKSON Shericka)在東京奧運奪得100公尺銅牌，沒想到卻在200公尺預賽太過靠勢了，終點前放慢腳步，導致被後面選手超越，最終因為分組第4名而遭到淘汰，愚蠢般的作為被牙買加民眾砲轟。

原本以謝芮卡的實力是穩穩能跑進決賽，甚至還有機會爭奪獎牌，然而卻得意忘形，200公尺分組預賽只要正常發揮就能穩穩地以前3名進入準決賽，然而她竟在最後衝刺階段放慢腳步，導致被波多黎各與義大利選手反超，最終以千分之4的些微差距遭到淘汰。

牙買加民眾直接嘲諷謝芮卡是史上最愚蠢的運動員。英國《每日郵報》直言，謝芮卡本來是有機會衝擊金牌，但輕忽大意毀掉了自己。

現年54歲的英國田徑退休名將柯林傑克生，曾是男子110公尺跨欄世界紀錄保持人，牙買加和蘇格蘭混血，1988年漢城奧運銅牌得主。柯林傑克生表示，謝芮卡本來是世界上200公尺最快的運動員之一，但是她犯了一個錯誤，導致付出慘痛代價，民眾也將少看了一場精采對決戲碼。