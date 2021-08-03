華固(2548)今日舉行股東會，董事長鍾榮昌直言，今年房市有兩大變數，包括營造成本大漲及房市調控政策，預期今年房市南熱北溫的情形不會改變，首購仍是主流，至於在房價方面漲幅約5~7%左右。

華固說，在過去兩年整體房市是南熱北溫，首購優於換屋、優於豪宅，這樣的產品趨勢應不至於太大的改變，唯由於量價基期已墊高，110年的房地產市場增幅應是略為縮小，全台交易量有機會再提升約5%，房價漲幅亦應僅上漲5~7%左右。

華固指出，中美貿易對抗持續，台商回流加速投資，台灣製造業回流，商用市場較往年更為熱絡。目前房貸利率偏低，市場資金充沛，股、房市價量齊揚。剛性需求與換屋需求同步增溫，豪宅市場因供給量極少，亦將出現榮景。

華固指出，過去二年因整體房地產價格盤整向上，預期110年亦將是量增價升的格局，除了已投入整合的項目全力推動完成外，購地計畫轉為積極。今年在去化新成屋的同時積極佈局新案預售案。現階段房地產主要稅制改革大致底定，政府提出對住宅政策及對房地產產業的態度，以調控代替打壓，主要以打擊短線投資客為主，對自用需求影響不大。公司將因應台商回流及市場需求，商辦及廠辦推案量比重提高。

華固股東會承認去年合併營收113.38億元，年減42.79%，而EPS 10.05元，低於前年的11.35元。華固去年盈餘配發7元現金股利，並已在6月9日完成除息，目前股價仍呈現貼息。