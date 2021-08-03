疫情衝擊國內，感念一線防疫人員持續身居前線抵抗疫情擴散，永平工商觀光事業科主任林郁芬邀請老師，校友共同集資，並由學生運用善款製作自製咖啡手沖濾包，並於包裝後分送警消以及醫護人員，為國內防疫人員加油打氣。

有感於一線防疫人員的辛勞，並考量防疫人員吃飯、休息時間不固定，且工作上戴著手套不便即時性飲食，主任林郁芬日前發起集資送愛心活動，由觀光科老師、觀光科歷屆校友鄧贊助學生製作自製咖啡手沖濾包，並將製作好的咖啡包於3日分送鄰近警察局、消防局以及醫院，感謝警消、醫護的付出。

永平工商指出，咖啡手沖濾包採用阿拉比卡種咖啡豆，並烘培成大眾喜愛的中烘培咖啡豆，香氣豐盈，口感滑順，可供不眠不休堅守一線的抗疫人員放鬆情緒紓解壓力、提振精神，永平工商也表示，喝咖啡有醒腦強化記憶，使頭腦清醒、提高注意力的功能，進而提升工作效率，盼讓防疫人員保持最佳狀態對抗疫情。

永平工商校長胡劍峯表示，觀光科師生運用咖啡師課程中所學的內容，從烘豆、磨豆、壓模、包裝等，所有製程親手包辦完成，並指出，這次的經驗不但能做愛心也讓同學增加實作經驗，胡劍峯強調，雖然身處疫情之中，但處處還能看得到希望。