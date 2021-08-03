近期，大陸新冠疫情形勢日趨嚴重，為確保大陸全國男子籃球聯賽（The mens National Basketball League）參賽人員安全和健康，中國籃球協會決定自即日起暫停NBL聯賽。

2021年賽季NBL聯賽已於7月11日在蘇北的鹽城市開賽，中國籃球協會聲明指出，感謝鹽城市委、市政府及所有賽事組織者的支持理解，同時感謝賽事參與者和球迷的支持理解。「我們相信，疫情必將得到控制，NBL聯賽一定能復賽鹽城！」