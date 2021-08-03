中國籃球協會決定 即日起暫停NBL聯賽 14:022021/08/03 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中國籃球協會決定自即日起暫停NBL聯賽。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近期，大陸新冠疫情形勢日趨嚴重，為確保大陸全國男子籃球聯賽（The mens National Basketball League）參賽人員安全和健康，中國籃球協會決定自即日起暫停NBL聯賽。 2021年賽季NBL聯賽已於7月11日在蘇北的鹽城市開賽，中國籃球協會聲明指出，感謝鹽城市委、市政府及所有賽事組織者的支持理解，同時感謝賽事參與者和球迷的支持理解。「我們相信，疫情必將得到控制，NBL聯賽一定能復賽鹽城！」 #NBL #聯賽 #中國籃球 #協會 #決定 也許您會感興趣 其他人正在看 兩岸熱門新聞 東奧》中國奧運史第一人 謝震業闖入200米半決賽 - 兩岸 東奧》陸女團單車金牌得主戴毛澤東徽章 外媒：或違奧運憲章 - 兩岸 10天23地 南京疫情是如何擴散全大陸的？ - 兩岸 東奧》金牌榜 8／2中國隊日進5金 力壓美國穩居第一 - 兩岸 - 旺報 中國女排教練郎平謝幕：我這8年非常精彩 未來會做些輕鬆的事 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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