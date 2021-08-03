日本靜岡縣熱海市伊豆山地區在7月3日發生大規模土石流災情，到今天滿1個月，累計達到22人死亡，仍有5人下落不明。今天現場為死者默哀後，繼續進行搜救工作。

日本放送協會（NHK）報導，今天上午8時起持續搜救失聯的5人，靜岡縣知事川勝平太與熱海市長齊藤榮等人前往現場，在一個月前消防單位最初通報災情的上午10時28分，為亡者默哀。

每日新聞報導，土石流發生在7月3日上午10時30分左右，受災範圍全長約1公里，最寬處約120公尺，共有131棟建物受創。

現場搜救最多曾動員1700人規模，現已縮減到約500人左右。

當地目前還有超過300人必須離家避難，暫時住在熱海市內2所旅館內。當地政府正式展開生活重建工作，7月下旬起發放受災證明書，以及調度公營住宅和承租民間住宅供災民居住，第一梯次開放118戶供申請。（譯者：顧荃/核稿：嚴思(示其)）1100803