國民黨立委蔣萬安今天召開線上記者會表示，疫情爆發以來，全台已逾1萬5000人染疫，已陸續發生被歧視問題陸續浮現；他建議，「復健」納入COVID-19新冠肺炎患者的治療指引，PAC（急性後期整合照護計畫）也應加入COVID-19新冠肺炎急性後期整合照護。

與會的衛生福利部醫事司長劉越萍強調，「染疫康復者指引」希望復健醫學會一起幫忙，以學會的專業，若提出指引交給行政部門，有助快速進行訂定作業；至於PAC部分，醫事司會與健保署、疾管署研議怎麼合作，基本上樂觀其成。

蔣萬安指出，相較於英、美等國，台灣至今仍沒有任何官方指引可依循，他提出政府儘速公佈「染疫康復者指引」、設立「後新冠疫情資訊整合平台」及提供染疫康復者長期醫療設備協助及補助等三訴求，不該讓染疫者及其家庭孤立無援。

蔣萬安說，無論是校園、工作場所、社區，應建立染疫康復者友善的環境，讓這些人不要再受到害怕、畏懼、歧視、獵巫，並協助回到正常的生活。

與會者台灣復健醫學會理事長李紹誠建議，「復健」應納入新冠患者治療指引、PAC（急性後期整合照護計畫）應加入「新冠肺炎急性後期整合照護」。

蔣萬安表示，希望台灣建立一個對染疫康復者更友善的環境，提升社會大眾對於這項疾病、對康復者的正確認知，不要對染疫康復者有異樣眼光或歧視。