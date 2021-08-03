近日大陸人力資源和社會保障部發布第2季全大陸「最缺工」100個職業排行。其中以行銷員、餐廳服務員、保安員、保潔員、市場行銷專業人員、商品營業員、房地產經紀人、儀器儀錶製造工、家政服務員、快遞員等位列「最供不應求」職業前10。

此外，據《工人日報》報導，在新進「缺工」排行30個職業中，近半數與製造業、資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業等行業相關，所需專業化程度要求較高，例如儀器儀錶製造工進入排行前10，智慧製造工程技術人員、工具鉗工、多晶矽制取工、通信工程技術人員、自動控制工程技術人員等職業新進排行。而機修鉗工、衝壓工、金屬熱處理工等職業呈現短缺程度加大的趨勢。

從第2季排行看，生活服務業相關職業需求仍保持旺盛趨勢。除依然位列前10的保潔員、餐廳服務員、家政服務員外，美容師、嬰幼兒發展引導員、養老護理員等職業排名也上升，顯示用人缺口還在繼續加大。