去年台北市「保護傘」餐廳，遭莫凡、李昭信、李昭慶、江啟榮4人涉嫌潑灑雞屎穢物，台北地方法院3日開庭勘驗錄影畫面，被告辯稱沒注意潑到人，但法官駁斥，依現場錄影畫面，連客人都被波及；莫凡等人稱沒有傷人動機，庭末法官諭知擇期再開庭。

檢方調查，大陸金主為使「保護傘」餐廳在台無法營業，指示陳男找人滋事；去年9月底，陳聯絡友人李昭信去餐廳勘查，陳10月6日付3萬元給李。8日晚間李再赴餐廳勘查，陳指示潑糞，李透過哥哥李昭慶、表哥江啟榮教唆莫凡執行。

15日莫至餐廳勘查並自備蟑螂腳，拍攝餐點不潔照片，李氏兄弟撿拾雞毛、雞骨、內臟、排泄物等穢物水桶交給莫。16日中午，4人前往餐廳，2人喬裝顧客持手機錄影，1人在外把風，莫將穢物往餐廳廚房潑灑，店長被潑到眼睛。

北院今勘驗犯案過程的錄影畫面，莫凡提著桶子進入保護傘餐廳後，朝櫃檯、廚房之間潑糞，過程2秒多；莫凡辯稱一進門就潑糞，沒注意現場有人，但法官駁斥潑糞的方向明明有人，且連在場的客人都被波及。