為維護街友健康，截至7月底止，台中市社會局共協助196人次街友快篩，外展人員也於街頭逐一宣導疫苗資訊，鼓勵街友施打疫苗，協助街友至疫苗預約平台登記，提升疫苗覆蓋率，健全街友保護力。

受西南氣流影響，台中近期天氣不穩定，社會局加強訪視橋下和街友聚集熱點區域，勸導街友遷移至安全地方，避免在低窪地區停留。

依據街友需求及環境變化，社會局提供緊急收容服務等各項協助，保護露宿在外街友人身安全。

社會局提醒，民眾若發現需要幫助的街友或弱勢民眾，可撥打1999市民專線、110報警，或就近通報里長或區公所。

因應高溫熱浪來襲，社會局啟動高溫關懷服務，每周三下午在台中公園提供行動沐浴車服務，並發放飲用水等物資，提醒街友隨時補充水分，避免長時間於陽光下曝曬。

社會局連結民間團體，提供街友短期安置、餐飲、沐浴、福利媒合與就業諮詢等定點式服務；連結食物銀行，提供簡易餐食，另由環保局提供二手衣物、衛生局提供健康維護計畫，擴大對街友的照顧服務。