新冠疫情衝擊百工百業，如何協助市民度過難關？台中市議員張滄沂今天在市議會質詢表示，疫情影響到很多人生計，金門、澎湖都要發紓困金，桃園市議會也決議發現金，台中市呢？財政局長羅仙法說，桃園市議會雖決議發現金，但市長鄭文燦說沒有錢發，台中市只能向中央爭取。

市議員張滄沂今天在市議會質詢說，疫情影響到很多人生計，金門縣政府日前決定發3千元紓困金及3千元振興券；澎湖縣政府也決定發1千元振興券。桃園市議會日前決議要求市府發5千元現金給市民，這些縣市政府都是為了老百姓紓困而發現金，台中市做得到嗎？

財政局長羅仙法說，桃園市議會議員提案每人普發現金5000元，依桃園市人口227萬人計算，所需經費高達100多億元，桃園市長鄭文燦先前已公開回應，並無足夠財源可支應。

羅仙法表示，台中市自升格直轄市以來，積極推展各項重大市政建設，經費需求龐大，每年歲入不及支應歲出，需以賒借收入彌平差短。雖近年在市長盧秀燕帶領下，各機關厲行開源節流，舉債額度已漸趨緩，但台中市尚可舉債額度僅餘321億元，較桃園市842億元少521億元，財政狀況相對嚴峻。

針對紓困或振興方案，市府表示，台中在5月23日就提出紓困十方措施，也是最早提紓困措施的地方政府，7月26日更提出振興經濟大補帖，市府針對降級之後各項活動的復甦，除了從防疫安全的角度上考量外，也會從經濟成長的面向思考，從中央到地方的相關紓困方案，都會提供給市民參考與使用，並持續滾動式檢討政策，以利市民生活。