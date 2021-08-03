中央流行疫情指揮中心今(3)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」( https://1922.gov.tw/ )將自8月5日上午10時至8月7日中午12時止開放預約接種，此期可接種疫苗為Moderna疫苗，符合預約接種資格對象如下，預估人數約51.9萬：
一、已接種第一劑Moderna疫苗，且至8月11日(含)前已間隔滿28天之第一到三類及孕婦等對象，可接種第二劑(約6.8萬人)。
二、已於7月19日12時前意願登記Moderna疫苗，且為65歲(含)以上長者及 55歲(含)以上之第九類對象，可接種第一劑(45.1萬人)。
指揮中心說明，上述符合預約接種資格者，即得於開放預約期間進行預約，亦將於開放預約後，陸續收到提醒簡訊，請記得進行預約。此期預約接種預定於8月11日至8月17日施打，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。
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