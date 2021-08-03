疫情帶動居家寬頻需求暴增，台灣之星自有品牌固網服務「台灣之星光纖寬頻」，服務上線迄今半年多，整體申裝量大幅成長578%，今日最新宣布，與台數科(6464)合作，擴大服務版圖，搶灘西台灣。

台灣之星看準行動與固網將完備涵蓋個人、企業與家戶的全方位通訊體系，自2019年起就積極佈局，並於去年底正式晉身ISP網際網路服務供應業者，推出台灣之星自有品牌固網服務「台灣之星光纖寬頻」，整合銷售、產品、售後服務等面向，打造一站式全歷程服務鏈，服務上線迄今半年多，整體申裝量大幅成長578%、完工率超過9成。其中，今年5月隨疫情升溫，推升市場需求大增，期間申裝量與上月同期相比成長高達146%。

看準全球數位經濟持續看漲，各式影音科技、數位娛樂與智慧應用將在5G時代掀起全新的數位匯流變革，繼導入Home+中嘉做為首波合作的寬頻網路服務供應商，今(3)日更開心宣布與台數科合作，擴大「台灣之星光纖寬頻」服務版圖，台數科為中南部有線電視龍頭，此次合作區域延伸至台灣中部及部分南部地區5大縣市，包含台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣及台南市等，讓整個西台灣都能享有台灣之星穩定又順暢的光纖寬頻服務。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，受到疫情影響，全球國家為避免疫情擴散而減少人們的流動與聚集，推升居家防疫及遠距商機，讓家用寬頻重新受到關注；今年五月隨著台灣疫情突然升溫，光纖寬頻的整體申辦量成長了3成以上，其中以雙北地區最多。另外，過去多以行動上網為主的使用態勢也逐漸改變，行動+寬頻成為時下主流，這樣的趨勢也明顯反應在我們的申辦上，高達75%的用戶選擇申辦包含門號及寬頻的「飆速雙飽」方案，單辦寬頻的僅25%。這次我們與台數科合作後，全台的寬頻覆蓋率將超過7成以上，未來仍會積極與各地區的寬頻網路服務供應商爭取合作，持續擴大「台灣之星光纖寬頻」的供裝區範圍，讓我們的用戶不論在哪，都能享受到平價且高品質的4G/5G行動上網及家用上網服務體驗。