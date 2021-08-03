在花蓮吉安好客藝術村的展出的每一幅琉璃砂畫，均代表著弱勢婦女背後的故事。（羅亦晽攝）

在「馨工房」2年多的田雅涵介紹自己的琉璃砂作品「希望之樹」，她說，樹中間的每顆琉璃，均代表著每一份希望。（羅亦晽攝）

弱勢婦女們在「馨工房」的培訓下製作出的琉璃品，並於展覽期間進行義賣。（羅亦晽攝）

勵馨基金會關懷弱勢婦女，設立準備性職場「馨工房」，藉手作燒製琉璃品的職能訓練，培養一技之長，協助經濟獨立，然而近期疫情影響，作品販售遭受衝擊，基金會即起至30日將在花蓮吉安好客藝術村舉辦展覽及義賣活動，盼能使更多人能看見她們生命經淬練後的美好。

勵馨基金會花蓮分事務所主任朱慶萍表示，「馨工房」是一個協助弱勢婦女經濟獨立的希望工程，藉由培植琉璃燒製與手作專才，讓她們在其中探索自我，找到自信、勇氣與尊嚴，同時提升自己的競爭力。

琉璃在攝氏1000度高溫下，如麥牙糖般黏膩流動，攝氏1200度時更能藉由拉絲動作，伸展自由曲線，朱慶萍說，姐妹們在創作時就像藝術家一樣，十分專注於眼前的事物，琉璃在不同溫度會衍伸出不同深度的工藝美學，這也代表著姐妹們背後的生命故事。

「馨工房」實體店面或寄賣的作品因疫情影響遭受衝擊，勵馨基金會即起至30日，在吉安好客藝術村舉辦「一千兩百度浴火重生～愛的琉璃精品展」及義賣活動，陳列弱勢婦女們的琉璃砂作品外，還陳列了許多琉璃飾品。

在「馨工房」2年多的田雅涵，不願年幼的孩子在前夫的家暴陰影下成長，忍痛從台東搬移至花蓮的姨母家，在他人介紹下，接觸了勵馨基金會，開啟自己琉璃藝術品的創作之路。她說，每當自己在燃燒琉璃過程中，高溫作業讓自己不得不讓專注，也因為長時間的聚精會神，忘記了曾經的傷痛。

田雅涵介紹自己的琉璃砂作品「希望之樹」，她說，樹中間的每顆琉璃，均代表著每一份希望，很幸運在花蓮生活的2年多，遇到現任丈夫，感謝他陪伴自己度過最悲傷的時刻，如今，肚子裡已懷有寶寶4個月，期盼這個孩子能持續填補畫中尚未被「希望琉璃」填滿的空間。