東京奧運賽事正如火如荼進行中，不過昨（2日）在射擊場上卻出現一樁烏龍，世界排名第2的烏克蘭神槍手庫里什(Serhiy Kulish)在站姿第5發居然射到別人的靶上，導致他得0分，最後遭淘汰，提前宣布出局，而庫里什事後也公布失誤原因。

現年28歲的庫里什曾在2016年里約夏季奧運上，獲得男子10米氣步槍項目銀牌，身為世界第2的他，卻在今年東奧上發生嚴重失誤，庫里什在男子50公尺步槍三姿決賽上，進行到站姿第5發時，居然射到其他選手的靶上，導致該發拿0分，庫里什爆冷提前宣布出局，也導致他在決賽以墊底收場。

庫里什在賽後難掩失望，他向媒體表示自己非常難過，庫里什反諷自己：「還有誰會朝著別人的靶開槍？大概只有我了」，同時，庫里什也解釋自己失誤原因，表示他的外套扣子鬆開了「我覺得有些不舒服，加上時間快到了」，讓庫里什必須趕快射擊，所以沒注意到瞄準別人的靶上。

庫里什對於自己分心失誤感到非常懊悔，而這場比賽最後由大陸選手張常鴻，以破世界與奧運紀錄的466分奪下金牌，俄羅斯選手卡緬斯基（Sergey Kamenskiy）鍍銀，塞爾維亞塞比奇（Milenko Sebic）摘銅牌。