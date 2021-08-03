台中市法制局長李善植與國立中興大學法律專業學院院長李惠宗共同參與簽署MOU，期許藉此合作，推動中台灣法學教育暨學術與實務交流，最終受惠者除學子外，未來更會嘉惠於廣大中台灣民眾。

法制局積極推廣法制教育扎根，不遺餘力為社會培育未來執行行政法相關事務人才，與台中在地國立中興大學法律專業學院官學合作，共同簽署合作協議備忘錄，為中興大學法律專業相關科系學生，提供市府法制局之行政法操作應用實務經驗，協議備忘錄(MOU)簽訂儀式，2日在中興大學舉行，中興大學法律專業學院並於當日正式揭牌。

李善植指出，雙方未來合作重點著重於雙向溝通的法學交流，不僅由具實務經驗的法制局講師進入校園，與法律系學子進行法律教育研討，還將協助學生至公部門觀摩實習，如

國家賠償實務研討、調解行政活動參與及消費者保護實務見習等行政法相關課程。

中興大學校長薛富盛、高等法院台中分院院長高金枝、台中高等行政法院院長許金釵、台中地方法院院長江錫麟、中興大學法政學院院長李長晏、副院長林昱梅及各大學院院長均蒞臨現場，共同參與見證簽約及揭牌儀式。