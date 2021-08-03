某電子公司在今年初舉辦春酒大會，一位剛退伍的年輕男職員，因為第一次參加而興奮不已，豈料他在春酒上不勝酒力，被黃姓男前輩給盯上，趁小鮮肉醉倒之際，用輪椅推入飯店房內上下其手，強行進行口交。儘管年輕男子當時意識模糊，但還是感覺到異狀，於是他不斷搖頭拒絕，可黃男仍就不罷手，直到年輕男子最後奮力掙扎起身，才順利脫困。事後年輕男子崩潰不已，打電話向朋友哭訴「我被性侵了」，並報警提告。黃男遭逮後辯稱自己是異性戀，當天酒醉完全不記得發生什麼事，但最後還是丟了工作，今（3）日也被台北地檢署依趁機性交罪起訴。

據了解，黃姓男前輩與步入社會沒多久的年輕男子是某電子公司的同事，雙方平時並不熟稔，因此年輕男子萬萬沒想到，自己會因為在公司春酒多喝幾杯威士忌而醉倒，遭挺身而出喊著幫忙照顧的黃男給看上，立馬在飯店訂了房間、借了輪椅，將他推入房中，宛如羊入虎口。

進房後，年輕男子很快被黃男抬上床休息，躺著躺著，年輕男子依稀感覺到「下面」不太對勁，於是他努力睜開眼，發現黃男正在幫他口交。由於當時年輕男子全身癱軟無力，沒力氣推開黃男，只能躺著狂喊不要，但黃男充耳不聞，直到年輕男子好不容易起身表示「我要回家」，才成功脫困，一上計程車便打給朋友爆哭，稱自己遭公司前輩性侵。

事件曝光後，黃男很快被公司約談，進行性平調查，最後丟了工作。面對刑事調查，黃男也堅稱自己是直男、異性戀，加上當天他喝醉了，根本不記得發生什麼事情，可檢察官根據飯店拍下他推著輪椅將年輕男子送進房，以及被害人的指述、事後驗傷等事證，最終認定黃男涉嫌趁機性交罪。