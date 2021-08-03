國民黨主席江啟臣今天上午出席新北市議員唐慧琳追思會。（國民黨提供）

國民黨主席江啟臣今天上午出席新北市議員唐慧琳追思會，江啟臣表示，她的離開，全黨上下、她的好友以及服務過的鄉親都非常難過，即便疫情當下，大家都還是希望來送她最後一程；黨中央、海外台商與新北市議會等將共同募集約500萬元，協助其子女能順利完成學業。

國民黨新北市議員唐慧琳7月25日凌晨因胰臟癌病逝。江啟臣上午參加其追思會，哀痛地說，唐慧琳因病離開，大家都非常難過，她是一位戰將、女俠，充滿正義感與理念，是對國家、對黨充滿愛的優秀、年輕同志。

江啟臣表示，唐慧琳生前曾說最不捨的是年幼的孩子與年邁雙親；為此，國民黨中央黨部、海外台商與新北市議會等將共同募集約500萬元，成立唐慧琳子女的教育基金，協助其子女能順利完成學業，也讓她在天之靈可以安心、安息。

江啟臣指出，唐慧琳的精神與典範已經永存在大家心中，這是「慧琳精神」，值得國民黨同志效法，希望大家秉持她的精神，為黨、為國、為人民打拚、奮鬥。