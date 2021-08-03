東京奧運女子羽球金牌戰已結束，我國世界球后戴資穎在金牌戰遺憾以1：2敗給大陸好手陳雨菲，僅拿下銀牌，不過這已經創下我國羽球單打最佳紀錄，所以賽後全國人民都給予戴資穎非常大的鼓勵，在他的臉書和IG湧入大批粉絲留言，直呼她真的辛苦了。

而在賽後她也在社群發表長文吐露心聲，當時她提到印度好手辛度(Pusarla Sindhu)給她一個大大的擁抱，安慰並鼓勵她，讓她當下克制不了情緒爆哭，因為她覺得自己真的非常非常努力了，非常想拿到金牌，可惜就是當下失誤太多。

不過雖然她看似放下了這一切，不料她稍早又以IG限時動態方式發文說：「比賽結束當下，本來連牌都不想看一眼。但後來想想這一切是多麼不容易，是多少人的幫忙才可以得到這面獎牌，雖然看起來這麼近，卻又遙遠，但盡力了就沒有遺憾，至少我努力過。」

由此可見她的心情仍舊無法快速平復，畢竟都站上最高舞台了，最後卻以些微的差距輸給對手無緣金牌，想必她一定比任何人都難受，晚上肯定也徹夜難眠，不過樂觀的戴資穎還是努力感謝大家的支持，也繼續散發正能量給她的球迷。

戴資穎在本屆奧運前三場比賽都輕鬆擊敗對手，但8強賽開始遭遇硬仗，先碰上死敵兼好友泰國依瑟儂(Ratchanok Intanon)，最後也是驚險擊敗對手，4強則碰到印度球后辛度，當天辛度的發揮並不好，小戴則趁勢拿下比賽殺入金牌戰，而最後的對手陳雨菲真的非常難纏，強悍的防守讓小戴最後鎩羽而歸。