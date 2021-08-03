在「小戴」戴資穎飲恨奪得奧運銀牌後，印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）上前擁抱安慰的舉動暖哭許多台灣人。事實上，辛度奪得羽球女單銅牌後，近期也是印度媒體紅人，她今（3）日光榮返國後的一項重要行程是和印度總理莫迪（Narendra Modi）一起吃最愛的冰淇淋，不過莫迪的這項邀請反被印度網友罵翻，認為冰淇淋對健康有害。

辛度在東奧羽球女單賽事上奪得銅牌後，近日成為印度媒體寵兒，有趣的是，多家媒體標題都將辛度和「冰淇淋」掛勾，原來辛度今日光榮返回印度後，其中一項重要行程是和總理莫迪一起吃冰淇淋。

半島電視台（Al Jazeera）報導，辛度的父親拉瑪納（PV Ramana）1日在辛度奪得銅牌後表示，總理莫迪曾在賽前告訴辛度，「妳回來後我們就一起吃冰淇淋」，「所以她一定會去，和總理一起吃冰淇淋。」

I think she's coming on Aug 3. I'm planning to go to Delhi. We have to get as many medals as we can for country at Olympics. PM encouraged her & told Sindhu that we'll eat ice-cream together after returning from Tokyo. Now she'll eat ice-cream with PM: PV Ramana Sindhu's father pic.twitter.com/5tChxNm3SG — ANI (@ANI) August 1 2021

拉瑪納說，辛度預計3日歸國。

據印度「世界新聞一手掌握」（The World is One News，WION）報導，辛度與莫迪的冰淇淋之約源自於7月中莫迪和辛度及家人的視訊通話，當時莫迪曾詢問辛度備戰時的飲食清單，以及是否能夠吃自己喜歡的食物，包括她最愛的冰淇淋。

Being an athlete requires a rigorous schedule and hardwork. I asked @Pvsindhu1 about her love for ice-cream and also interacted with her parents. pic.twitter.com/Hlapc8VJhp — Narendra Modi (@narendramodi) July 13 2021

辛度當時回答，因為要控制體重，飲食有限制，莫迪當下就承諾，等辛度比完賽，會邀請她一起吃冰淇淋。

辛度奪下銅牌後，印媒就相當關心她的冰淇淋約定，不過她靦腆強調，返國後的計畫不是只有吃冰淇淋，她還想和家人待在一塊兒及度假，「好好放鬆一下。」

不過邀請辛度一起吃冰淇淋的約定卻讓莫迪被許多印度網友砲轟，他們批評冰淇淋不健康，有人說，「冰淇淋對健康有害，我們還能期待總理什麼？」

有網友批評：「冰淇淋對健康不好，總理承諾吃冰淇淋而不是其他健康食物，證明了莫迪政府的失敗，莫迪應該下台。」

ice-cream is bad for health. But modi promised her to eat ice cream instead of any other healthy food. it's proved that modi gov is failed to take right decision. Mudi must rejine — The Charger (@TheCharger_) August 1 2021

另外也有網友呼籲冰淇淋品牌應該提供辛度終生免費吃冰淇淋的福利。

Can @AmulCooop provide Free ice cream for life to @Pvsindhu1 ? — Abhishek🚩🇮🇳 (@abhishek_r_h) August 1 2021

年僅26歲的辛度在2016年里約奧運上奪得女單銀牌，本屆再拿下銅牌，成為印度史上首位贏得2面奧運個人獎牌的女性運動員，據悉，人高馬大的辛度為了準備這次奧運，努力減重了3公斤。