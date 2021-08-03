身為美國男籃奧運隊史得分王，杜蘭特這次挺身而出了！杜蘭特3日貢獻全隊最高29分，帶領美國男籃最後以95比81力挫上屆世界盃冠軍西班牙，昂首闖進東京奧運男籃4強，不過美國在東奧準決賽的對手，很可能是曾在熱身賽擊敗過他們的澳洲。

美國男籃排出哈勒戴、戴文布克、利拉德、杜蘭特與阿德巴約的先發陣容面對西班牙，儘管美國火力還算兇猛，卻完全擋不住盧比歐，讓他首節就摘13分，也幫助西班牙從落後變成領先，打完首節，西班牙反以21比19領先美國。

來到次節，美國男籃三分火力開始熄火，也讓西班牙逐漸擴大領先優勢，一度取得39比31領先，幸好身為隊史得分王的杜蘭特挺身而出，在上半場結束前連拿5分，幫助美國追成43比43平手，杜蘭特上半場就摘12分，拉文7分。

杜蘭特第3節一開始就開啟三分模式，帶起一波22比6猛攻，轉眼擴大領先差距到16分，美國隊進攻節奏越來越流暢，不過西班牙仍靠盧比歐火力緊咬，打完前3節，美國69比63領先，杜蘭特第3節就轟13分、累積得到25分。

末節一開始，美國男籃換成利拉德與塔圖聯手打出12比3，重新擴大領先優勢，儘管盧比歐再次發揮，一個人帶領西班牙縮小差距到個位數，接下來雙方形成互轟情況，美國始終保持10分上下領先，西班牙也清楚這場比賽勝利逐漸遠去。

美國男籃除了杜蘭特，塔圖也拿13分，哈勒戴12分、5助攻，利拉德11分、4助攻與4籃板，拉文10分；西班牙以盧比歐38分最高，可惜光靠他一己之力，還是沒辦法幫助西班牙逆轉，羅瑞格茲16分，赫南戈梅茲10分、10籃板。