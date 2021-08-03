今年即使受到疫情干擾，卻不影響傑昇通信的展店計畫與新布局，日前傑昇通信在台第90間門市正式成立於七堵，即日起歡慶七堵明德店開幕，傑昇通信全門市推出限定優惠，包含蘋果iPhone、三星S21、華碩、OPPO及POCO等品牌新機，最高現折8千。傑昇通信下半年將繼續往南拓點，以破全台百間通訊門市為目標邁進。

北台灣連鎖通訊門市─傑昇通信表示，疫情下持續展店的主因除了通訊產業強大的疫情抗性外，更關鍵的是傑昇通信以 高度標準化及可快速複製擴大的營運方針經營，才能站穩高店數規模經濟，並提供具有價格競爭力的產品。傑昇通信歡慶第90間門市開幕，全台門市祭出多款知名品牌新機折扣，首推蘋果iPhone 12 mini（64GB），原廠定價23900元，現在價格只要19390元，現省4510元。

傑昇通信推薦機型。（傑昇通信提供／黃慧雯台北傳真）

傑昇通信下半年力拼開設百間直營店，加上第三季有多款新機蓄勢待發，包含即將推出新機的三星，年初發表的Galaxy S21系列也在慶開幕的優惠之列，不管是外型或是功能上都有令人眼睛為之一亮的提升，8GB/256GB容量原廠定價27900元，開幕期間至傑昇通信門市購機用19890元即可入手，現省8010元，還有原廠登錄禮ITFIT筋膜槍及矽膠薄型背蓋（附S Pen）。

再來是同為台灣之光的華碩，鎖定喜歡小尺寸手機同時也想要旗艦效能的消費者，新機Zenfone 8採用5.9吋AMOLED螢幕，支援最高 120Hz螢幕更新率，提供低亮度DC調光功能，在低亮度下也能減少螢幕閃爍，搶搭父親節商機，再推出新一波促銷活動，8月底前到傑昇通信門市購買Zenfone 8 5G（8GB/256GB），現折3800元，只要18190元，登錄再送飛利浦君爵柔膚電鬍刀。

有著充電5分鍾通話兩小時的OPPO Reno 5誠意十足，採用6.43吋螢幕，解析度為Full HD+，且對應90Hz螢幕更新率，擁有4300mAh的電池容量，就算高調榨乾電量的使用Youtube、玩手遊、視訊通話，支援65W有線快充，都不用擔心斷電閃退，傑昇通信歡慶新門市開幕活動期間，購機現折4100元，只要10890元。