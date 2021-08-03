陽靚在片中為了挽救婚姻，求助於超自然力量。（車庫娛樂提供）

台灣恐怖劇情短片《邪佞》將於8月27日上映，本片改編自網路都市傳說「Holy3」，由新銳導演楊和蒲執導，陽靚和高英軒主演，兩人在片中飾演一對關係疏離的夫妻，妻子為了挽救婚姻，求助於超自然力量，結果卻造成無法挽回的後果。

「Holy3」是在國外流傳已久的網路都市傳說，傳說有個叫做「Holy3」的聊天網站，只要能夠進到這個網站，上面的三人組就會回答你的問題，而他們的回答往往會讓發問者嚇一跳，因為他們總是可以精準講中你的過去及心中的困擾。楊和蒲表示，幾年前他因緣際會下接觸一些和暗網（Deep Web）相關的資料，其中最讓他印象深刻的就是「Holy3」，他認為這跟台灣的民俗信仰非常相似，所以就以該傳說為基礎改編，完成了《邪佞》的劇本。

開拍前，楊和蒲大量觀看亞洲各國的恐怖片，其中台灣的《紅衣小女孩》系列、《女鬼橋》，日本的《七夜怪談》、《鬼水怪談》等，都讓他覺得非常好看。「後來發現要讓人印象深刻的恐怖片，還是要與人性做結合，人性才是最可怕的地方。」楊和蒲說：「所以我們就在人的『執念』這件事上做了更多的探索，想要做一個讓人印象深刻，不只是單靠著音效還有血腥畫面嚇人的片子。」

談到拍攝過程，楊和蒲表示，陽靚真的超敬業，不管反覆拍多少次她都會答應，有一場摔倒的戲，摔了好幾次，才摔出他要的感覺，「摔到她腳都受傷了，她也說沒差，她真的就是專業演員，要摔的時候就直接來真的。」還有一場戲，要拍陽靚和高英軒倒在血泊中的場面，兩人完全沒有做任何防護，就直接躺在一大堆人工血漿裡，還反覆拍了十幾次，「我記得那天還是陽靚生日，在她生日當天，我們竟然做了這麼過分的要求，但是她也沒有反抗，就很敬業的配合躺下去，真的很讓人感動。」

楊和蒲表示，有一天拍攝前他不小心看到高英軒的身材，「整個魔鬼筋肉人」，目測體脂肪「大概只有3％」。楊和蒲透露，其實開拍前，高英軒有留一個小鬍子，高英軒向劇組請求能不能不要刮掉鬍子，不過導演還是請製片瘋狂跟高英軒「盧」，盧到最後他妥協把鬍子刮掉了，「後來想想，如果我在開拍前就知道高英軒是這種肌肉男，我可能就不敢跟他盧了吧，他那個身材100％就是格鬥家」。