受西南風影響，近日中南部迎來驚人雨量，連日豪雨讓許多農田成了「水鄉澤國」，根據北農統計，今(3)日蔬菜每公斤平均批發價41元，前日平均批發價為34.8元，菜價漲幅達17.8％；農委會表示，許多農民在大雨前已經搶收不少，供應上基本沒問題，預計7到10天菜價就可回穩。

台灣蔬果大縣為、雲林、嘉義、台南、高屏等近日豪雨不斷，許多農田淹水情況嚴重，導致進貨品質差異大。北農官方統計，上價高麗菜(品質最好)每公斤平均批發價55元、大白菜35元、小白菜31元、青江菜50元、萵苣58元、地瓜葉68元、小黃瓜72元、番茄89元、玉米77元、青蔥78元，葉菜類受到影響最為明顯。

北農表示，今日蔬菜交易量1155公噸，進貨量較昨日增加，量增菜種有小白菜、大白菜、萵苣菜、胡瓜、花胡瓜、苦瓜、茄子、蕃茄、甜椒、玉米、青蔥、竹筍等，量減菜種有甘藍、青江菜、蕹菜、甘薯葉、絲瓜、敏豆、青花苔、蘿蔔等，其餘各菜種均略有增減。

北農指出，雖然今日進貨量較昨日增加，但市況因逢休市後承銷人存貨少，承銷業者購買需求增加，然而中南部下豪大雨，短期水葉菜類含水量高，進貨品質差異很大，甘藍到貨量少29噸，買氣持穩，交易市況熱絡 ，各菜種行情漲多跌少。

農糧署副署長姚志旺表示，因為傳統市場周一固定休市，加上餐廳解封後可內用，蔬菜需求也大幅增加，連日大雨雖然讓菜價在這兩天漲了不少，不過中南部淹水退得很快，很多農民在大雨來之前就已經有先搶收，現在也有在採收，影響層面沒有想像中那麼大，基本上供應是無虞的。

至於菜價何時回穩？姚志旺指出，預計7到10天就會回穩，不過積水未退帶來的農損會是後續要注意的。