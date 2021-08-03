台永齡基金會、台積電及慈濟合購1500萬劑輝瑞／BNT有最新進展，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前FDA（食品藥物管理署）已完成EUA（緊急使用授權），下午就會簽核相關文件。

陳時中今（3）日於記者會指出，食藥署今天已完成BNT疫苗的EUA公文，並表示「我下午就會簽核」，非常感謝鴻海、台積電、慈濟三方與政府合作，現在大家就是努力盡速完成，以利爭取疫苗排程。陳時中透露，引進BNT疫苗這件事鴻海創辦人郭台銘相當急，他非常積極在處理這件事，而我方通過EUA後，疫苗就取得輸入許可，讓排程爭取能更順利。

另外，有媒體問及BNT的EUA的施打年紀，會開放12歲以上嗎？是否會造冊施打？還是透過預約平台？陳時中則回應，不管BNT打的年紀為何，可能會整體用批次上傳的方式進到平台，像是以前所謂的校園接種計畫，資料進入平台讓我們可做後續的追蹤，計算起來更快速。

至於是否通過12歲以上，陳時中不願意正面回應，表示下午的EUA是通過它可以進口，輸入以後，要怎麼用，還需要專家討論，再來決定，並強調「當然我們不能違背科學。」

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